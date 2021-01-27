Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Комитет по строительству Ленинградской области из-за увеличения средней стоимости арматурной стали, что сразу сказалось на стоимости жилья, обратился в Министерство строительства и ЖКХ России для пересчета индекса цен расчётным методом, а не единым индексом, чтобы выровнять ситуацию и сдержать рост цен. Об этом 27 января сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство жилых домов Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, если пять лет назад квартиру в Ленобласти можно было купить за 60 тыс. рублей за 1 кв. м, то со временем интерес к региону у покупателей вырос, ввиду чего сейчас квадратный метр стоит около 120 тыс. рублей.

На днях состоялась видеоконференция с Минстроем РФ, представители которого попросили власти Ленобласти подготовить аналитику по росту цен и предложения по механизмам изменения стоимости в действующих и перспективных контрактах. А также предложения по ограничению роста цен на строительную продукцию.

Комитет по строительству Ленобласти посчитал, что за полгода год цена на арматурную сталь выросла на 70−90%, а по некоторым позициям — более чем на 100%. Среднее увеличение цены на арматурную сталь составило около 35 тыс. рублей за тонну.

«Был сделан анализ по объектам АИП (адресной инвестиционной программы), только из-за стали увеличение стоимости строительно-монтажных работ составило от 1 до 20 млн рублей, в зависимости от типа строящегося объекта», — отметил Москвин.

Из-за этого региональные власти подали материалы в Минстрой для пересчета индекса цен расчётным методом, а не единым индексом.

«В качестве предложения мы направили в Минстрой просьбу ограничить экспорт сырья и готовой сталелитейной продукции, которая используется в строительстве», — пояснил зампред правительства Ленобласти.

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