Давос, Швейцария, , 14:40 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса международные институты также проходят серьёзную проверку на прочность. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и «Давосская повестка дня 2021» — трансляция»

«Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности», — заявил Путин.

Он отметил, что продление договора СНВ-3 — шаг в правильном направлении на этом фоне, но «противоречия всё-таки закручиваются, что называется, по спирали».

«Неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы в XX веке обернулись катастрофой — Второй мировой войной. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь — он означал бы конец цивилизации. Но повторюсь, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо», — подчеркнул он.

«Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Здесь тем не менее есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — отметил президент.

Читайте развитие сюжета: Путин в Давосе предупредил о риске войны всех против всех