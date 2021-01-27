Давос, Швейцария, , 14:35 — REGNUM Текущая обстановка в мире отчасти напоминает ситуацию 30-х годов XX века. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«В истории нет прямых параллелей. Но некоторые эксперты — я с уважением отношусь к их мнению — сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам, по масштабу, по комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определённые аналогии всё-таки напрашиваются», — заявил Путин.

По его словам, в мире наблюдается кризис прежних моделей и инструментов экономического развитие, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах.

«Об этом мы и раньше говорили, но это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов. Провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей. Обострение и ужесточение внутриполитических процессов в том числе в ведущих странах — всё это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости», — отметил президент.