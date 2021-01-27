Киев, , 14:39 — REGNUM В 2020 году государственный долг Украины вырос до $90,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

В сообщении говорится, что за год долг страны увеличился на 6,9% с $84,4 млрд до $90,3 млрд. При этом прямой внешний долг Украины составляет $44,51 млрд.

Напомним, ранее украинский экономист Александр Гончаров отметил, что происходящее на долговом рынке Украины напоминает ситуацию после госпереворота 2014 года, когда власти страны занимали деньги где угодно, не заботясь о том, что доходы граждан продолжают падать.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист: наращивание Украиной госдолга приведет к социальному взрыву