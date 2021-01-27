Давос, Швейцария, , 14:30 — REGNUM Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения, предпосылки для которых сложились до неё. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Трудно не заметить коренных трансформаций в мировой экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьёзным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — заявил Путин.

По его словам, пандемия также обострила ранее накопившиеся проблемы и дисбалансы.

«Есть все основания полагать, что есть риски дальнейшего нарастания противоречий. И такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах», — указал он.