Москва, , 14:22 — REGNUM Оценивать эффективность сотрудничества в области энергетики между ЕС и Россией, конечно, могут и американские политики и эксперты. Однако запугивать участников проекта «Северный поток — 2» экстерриториальными санкциями и информационными атаками не имеет смысла, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Экономика для ЕС в данном проекте выше политических амбиций и это неоднократно подчеркивают и в новом руководстве Германии, и в консорциуме Nord Stream.

Предшественник Джо Байдена, конечно, наломал немало дров, вмешиваясь нерыночными методами в этот крупнейший энергетический проект десятилетия.

К тому же мы все являемся свидетелями завершения сланцевой революции в США, это значит, что те же американские углеводороды не будут иметь на мировых рынках такого высокого спроса, которые наблюдался еще 8−10 лет назад.

С высокой вероятностью газопровод достроят к началу II полугодия 2021 года. Антироссийская риторика в плане экономического взаимодействия в адрес России сегодня значительно снизилась, а политические трения между Брюсселем и Вашингтоном, наоборот, стали очевидными.

Конечно, риски в реализации проекта остаются, их просчитать и предвидеть очень сложно. Здесь замешано очень много политики. Для России по-прежнему сохраняется и риск транзита через соседние страны, пока не будет введен в строй «Северный поток — 2».

На фоне антироссийской риторики США не вводят санкции против Газпрома почти 50% акций российского газового гиганта давно скупили американские и другие западные инвестиционные фонды.

После реализации нашумевшего проекта акции Газпрома могут подрасти еще на 25%-30%. Уже очевидно, что играть по общим и прозрачным правилам намного выгоднее, да и по всем логистическим и экономическим показателям российский газ для ЕС — лучшее, что можно выбрать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы».