Бишкек, , 14:22 — REGNUM Вице-мэр Алтынбек Маматов принял участие в совещании межведомственной комиссии по ликвидации притонов и обеспечению общественного правопорядка на территории Ленинского района столицы Киргизии. Об этом сообщили в муниципалитете города Бишкека сегодня, 27 января.

Заместитель главы города поручил правоохранительным органам, районной налоговой инспекции и столичной санитарно-эпидемиологической инспекции активизировать борьбу с публичными домами и стихийной торговлей вблизи одного из трех крупнейших рынков столицы Киргизии — Ошского базара.

Также вице-мэр отдал распоряжение сотрудникам районной администрации о проведении совместных рейдовых мероприятий по обеспечению порядка на территории Ленинского района на постоянной основе.

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