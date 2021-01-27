Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Государственный долг Свердловской области на начало 2021 года составил более 114 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте министерства финансов региона.

Согласно данным из отчёта об исполнении областного бюджета, госдолг по состоянию на 1 января 2021 года вырос до 114,39 млрд рублей.

Для сравнения, на начало 2020 года сумма государственного долга равнялась 77,1 млрд рублей. Показатель увеличился почти в полтора раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее покинула свой пост региональный министр финансов. И.о. главы областного минфина вместо Галины Кулаченко стал её заместитель Александр Старков.

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