Самара, , 14:19 — REGNUM Порядка 700 млн рублей планируют выделить из бюджета Самарской области на создание дорожной инфраструктуры в регионе. Об этом 27 января сообщил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов на заседании штаба по вопросам ввода жилья в 2021—2030 годах.

По его словам, в области предусмотрены компенсации застройщикам на создание инженерной инфраструктуры, также предусмотрены и другие меры поддержки.

По словам министра строительства региона Евгения Чудаева, с 2021 год по 2022 год в области планируется ввести в эксплуатацию 1 788 тысяч квадратных метров жилья. С 2023 года по 2026 год планируется ввести в эксплуатацию уже 2 208 тысяч кв. метров жилья, а с 2027 года по 2030 год — 2 595 тысяч кв. метров, заявил он.

Министр строительства региона отметил, что в 2021 году чиновники намерены выдать компаниям разрешения на строительство жилья, которые позволят возвести 1301 тысячу кв. метров жилья в многоквартирных домах.

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