Москва, , 14:12 — REGNUM Производители молочной продукции и власти страны должны избежать необоснованных скачков цен на молоко и продукты из него. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

«Наша совместная задача — избежать необоснованных скачков цен на молоко и продукты его переработки. Это должно оставаться нашим общим приоритетом в работе», — сказал Патрушев.

По его словам, ключевой задачей для отрасли является работа на внутреннем рынке: министр подчеркнул, что самообеспеченность молоком и молочными продуктами в стране должна составлять не менее 90%, а по итогам 2020 года этот показатель достигнет 84,1%.

Патрушев также напомнил о сохранении в 2021 году всех мер поддержки, направленных на развитие молочной отрасли в России.