Москва, , 14:09 — REGNUM Приход Джо Байдена в Белый дом в качестве избранного американским народом президента США сопровождался обещаниями восстановления нормальных и конструктивных отношений с Европой. Тем не менее, новую администрацию президента ждут разногласия со странами ЕС по целому ряду вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин, Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Одним из которых является вопрос завершения строительства экспортного газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу по дну Балтийского моря мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год.

В настоящее время газопровод завершен на 95%. В течение всего времени его строительства Вашингтон оказывал санкционное давление на его участников. В очередной раз этим отметился и вновь избранный президент США Джо Байден, назвав газопровод «плохой сделкой для Европы». Неужели эта сделка так плоха и нет ли здесь иного подтекста?

Следует отметить, что при проведении санкционной политики в период президентства Дональда Трампа Вашингтон руководствовался интересами экспортеров американского сжиженного природного газа (СПГ), для которых рынок Европы был привлекателен в период максимального падения цен на газ.

Однако сейчас приоритеты американских продавцов СПГ сместились в страны Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи политика санкций уже стала носить чисто политический характер с элементами недобросовестной конкуренции.

Учитывая, что на данный момент государства еврозоны находятся в глубоком экономическом кризисе, вызванном с пандемией коронавируса, экономика локомотива Еврозоны — Германии остро нуждается в поставках дешевого «голубого топлива» — российского газа, тем более в условиях постепенного отказа от атомной энергетики и тепловых станций. По базовому сценарию Европейского центрального банка, ВВП еврозоны может упасть по итогам 2020 года на 8,7%.

Таким образом, завершение «Северного потока — 2» не такая уж «плохая сделка для Германии» и в целом для стран ЕС, как утверждает Джо Байден. К тому же, по словам канцлера Ангелы Меркель, позиции руководства Германии в части завершения проекта «Северного потока — 2» останется прежней.

Не будет пересматривать свою позицию и Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом 25 января 2021 заявил новый глава ХДС, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (по оценкам политиков, будущий кандидат на пост уходящей с поста в этом году Ангелы Меркель).

Здесь следует добавить, что к моменту начала строительства газопровода в 2018 году все разрешения были получены на государственном уровне и отказ от его завершения грозит регулирующим органам Германии разбирательствами в судах и многомиллиардными штрафами.

По состоянию на 24 января 2021 года трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Разрешения по укладке трубопровода выданы, необходимые документы получены.

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2020 года выразил надежду на то, что работа по строительству газопровода будет закончена, а новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом отнесется с уважением к интересам Европы, которая участвует в проекте», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «плохой сделкой для Европы» считает проект «Северный поток — 2» американский президент Джо Байден, сообщила 26 января журналистам секретарь Белого дома Джен Псаки.

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