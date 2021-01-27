Москва, , 14:04 — REGNUM Экономические индикаторы РФ, связанные с доходами населения, либо туманные, либо разочаровывающие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные Международного валютного фонда, который улучшил свои оценки будущего российской экономики в 2021 году: как полагают в МВФ, она вырастет на 3%, а не на 2,8%, как предполагалось ранее.

«Рост 2021 года — это всего лишь восстановление после шока 2020 года. Возможно, ВВП — это самый благостный показатель, особенно для России, который вселяет оптимизм и надежды на 2021 год, так как остальные индикаторы, связанные с реальными доходами и доходностями, пока либо туманные, либо разочаровывающие, — сказал Ордов. — Можно лишь утверждать, что мировая экономика адаптировалась к новым вызовам 2020 года, но экономические дисбалансы и гипертрофированный финансовый сектор какими были, такими и остались, формируя главные угрозы экономического кризиса, а то и коллапса финансовой системы».

Как пояснил Ордов, эти страхи и эту финансовую политику вакциной не вылечить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что мировой кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, приведет в течение пяти лет к спаду производства в мире на 22 трлн долларов.

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