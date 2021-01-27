Москва, , 14:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует провести видеоконференцию с руководителями крупнейших международных компаний. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, 27 января глава государства выступит в онлайн-мероприятии «Давосская повестка дня», после чего ответит на вопросы модератора. Затем последует пятиминутный технический перерыв и встреча с руководителями международных компаний, сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент сможет ответить на вопросы руководителей компаний. «Повестка дня — свободная», — добавил пресс-секретарь.

Отметим, ежегодная встреча бизнесменов и глав государства в Давосе в 2021 году заменена на онлайн-встречи «Давосская повестка дня». Мероприятие началось 25 января и рассчитано на пять дней.

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