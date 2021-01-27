Москва, , 13:50 — REGNUM Вероятность роста цен на электронику российского производства в связи с ростом цен компонентов кажется очень высокой. Спрос на компоненты вырос в связи с опасениями по поводу различного рода рисков, включая и торговую войну между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Но и без этого спрос на компоненты не может быть особенно прогнозируемым, потому что сейчас новые устройства изобретают часто, и для них требуются новые компоненты.

Опыт показывает, что когда дефицит касается элементов, спрос вдруг резко возрастает — иногда со стороны новой индустрии, и цены обязательно растут, что влечёт быстрые изменения в соответствующих отраслях (например, литий нужен для батарей, используемых как в производстве гаджетов, так и в автопроизводстве).

Причём всплеск спроса необязательно ведёт к устойчивому росту отрасли — основные проблемы возникают после падения спроса. То есть когда текущие проблемы закончатся, и на их место придут новые, микросхемы отнюдь не обязательно всегда будут на рынке в необходимом количестве.

Помешать росту цен мог бы сильный бренд, который позволял бы компаниям продавать изделия с высокой прибылью, а в случае удорожания компонентов жертвовать частью этой прибыли. Но в российской электронике такой бренд, как у Apple, пока отсутствует.

Поэтому удорожание компонентов можно компенсировать лишь удорожанием цен. Вряд ли это приведёт к какой-либо катастрофе на рынке, потому что основное назначение российской электроники сейчас — это обеспечение того или иного вида стратегической безопасности.

Потребителями являются организации, которые либо понимают причину роста цен, либо всё равно не имеют возможности переключиться на зарубежных производителей. Очевидно, что быть маленьким, но прибыльным, в глобальной полупроводниковой экономике очень сложно.

Отрасль тяготеет к созданию гигантских глобальных корпораций и, соответственно, зависит и от мировой экономики, и от политической ситуации, и от технологических изменений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что электроника российского производства может подорожать до 50% из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем.

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