Нижний Новгород, , 13:48 — REGNUM Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение дела о банкротстве ООО «Управление строительства — 620» — строительной компании, выступавшей в роли генерального подрядчика строительства станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, передает «Коммерсантъ».

Сейчас в отношении этой фирмы проводится процедура банкротства. В ходе инвентаризации имущества строительной компании выяснилось, что у нее нет ни активов, ни дебиторской задолженности.

По этой причине кредиторы подали заявление о взыскании через суд 3,5 млрд рублей, которые им задолжало «Управление строительства — 620», с Владислава Костенко — бывшего генерального директора этой фирмы, в прошлом профессионального футболиста, выступавшего за красноярский «Енисей» и тамбовский «Спартак».

Отмечается, что несмотря на выявленные недоделки, станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде была сдана в эксплуатацию в 2018 году непосредственно перед чемпионатом мира по футболу. Ее строительство обошлось бюджету в 10 млрд рублей.

Напомним, что в мае 2020 года Нижегородское управление Следственного комитета России сообщило о возбужденном против Владислава Костенко уголовном деле о хищении 90 млн рублей во время строительства станции метро «Стрелка».