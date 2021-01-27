Москва, 27 января 2021, 13:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере сельскохозяйственной кооперации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
Сокращается минимальное количество граждан, необходимое для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива — с пяти до трех.
Устанавливаются полномочия общего организационного собрания членов сельскохозяйственного кооператива принимать решение о вступлении в ревизионный союз сельхоз кооперативов.
Вводится запрет на занятие ревизионной деятельностью ревизионными союзами, исключенными из единого реестра ревизионных союзов и не включенными в него течение трех месяцев.
Уменьшения минимального количества ревизоров-консультантов, которые должны состоять в штате ревизионного союза по основному месту работы, — с трех до двух.
Законопроект затрагивает интересы свыше 11 тыс. сельхозкооперативов.