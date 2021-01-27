п. Жигалово, , 13:47 — REGNUM В связи с расширением производственной деятельности ПАО «Газпром» на территории Жигаловского района Иркутской области принято решение о строительстве социальных объектов в Жигалово. Как пояснили сегодня, 27 января, в пресс-службе областного правительства, работа ведётся в рамках реализации масштабного проекта по комплексному развитию Ковыктинского месторождения, которое является одним из источников газа для газопровода «Сила Сибири».

В соответствии с достигнутыми договоренностями, ПАО «Газпром» профинансирует строительство больницы со стационаром на 40 коек и поликлиникой на 150 посещений в смену, общеобразовательной школы на 520 учащихся, детского сада на 240 мест, многопрофильного техникума на 300 мест с общежитием для студентов на 150 мест, а также строительство жилья для преподавателей и медицинских работников.

Первый транш позволит начать строительство школы и детского сада, а также проектирование техникума и больницы. Период реализации всего проекта — 2021−2023 годы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство социальных объектов за счет средств ПАО «Газпром» является составной частью комплексного плана мероприятий, которым также предусмотрена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) социальных и инфраструктурных объектов за счет средств областного бюджета.