Салехард, , 13:38 — REGNUM В Салехарде выявлены факты незаконного перевода денег граждан из одних пенсионных фондов в другие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что между тремя гражданами и пенсионными организациями действовали договоры об обязательном пенсионном страховании. В 2018 году их пенсионные накопления были переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании некого договора об обязательном пенсионном страховании. Однако граждане никаких заявлений о переводе денег не писали и договоры с иными пенсионными фондами не заключали.

Прокуратура выступила с иском о возврате денег. Пенсионные накопления по решению суда переданы предыдущим страховщикам.

Отмечается, что подобных нарушений законодательства множество. Всего прокурором Салехарда с 2019 года зафиксировано 22 аналогичных случая.