Лондон, , 13:35 — REGNUM В Великобритании на аукционе Bonhams 20 марта 2020 года будет выставлена на торги семиметровая копия «Бэтмобиля». Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Отмечается, что «Бэтмобиль» можно будет поставить на учет и передвигаться на нём по дорогам общего пользования. Создан автомобиль в Британии в 2016 году на основе Ford Mustang 1965 года выпуска. В движение машину Бэтмена приводит двигатель V8 рабочим объёмом 5,7 л. Мощность машины пока не сообщается.

Попасть в «Бэтмобиль» может через верх, который прикрывает сдвижной колпак. При этом все гаджеты и оружие, которые были показаны в фильме, на реплике отсутствуют либо носят декоративный характер.

Начальная стоимость авто составит 30 тыс. фунтов стерлингов (порядка 3 млн рублей).

Напомним, в ближайшее время может выйти второй видео-тизер или промо очередной адаптации приключений Тёмного рыцаря.

Читайте также: Mercedes-Benz Элвиса Пресли выставили на торги