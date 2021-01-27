Пенза, , 13:50 — REGNUM По программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2020 году реализовали 502 проекта по благоустройству на сумму в 203,1 млн рублей федеральных средств и 17,7 млн рублей из регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минсельхоза области.

В текущем году на территории региона продолжится реализация данной программы. На благоустройство будет направлено 52,6 млн рублей. В муниципальных образованиях области наметили создать и обустроить зоны отдыха; организовать освещение территорий, зданий; создать и обустроить парковки для автотранспорта и велосипедов; отремонтировать уличные дороги и дворовые проезды; организовать пешеходные тротуары, аллеи и многое другое.

Минсельхозом России в 2021 году будет поддержано 27 региональных проектов. Заявки от муниципальных образований области пройдут конкурсный отбор.

В регионе также ведется работа по формированию паспортов проектов для участия в проекте «Современный облик сельских территорий». Планируется, что отобранные мероприятия будут реализованы в 2022 году.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Пензенской области в рамках программы «Благоустройство» (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области») муниципалитеты имеют возможность получить субсидии из регионального бюджета на установку световых опор, которые также могут быть использованы для размещения оборудования сотовой связи.

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