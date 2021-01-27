Москва, , 13:28 — REGNUM Любой дефицит компонентов микроэлектроники мировых производителей действительно приводит к росту издержек у российских производителей. Такая же схема будет справедливой и для любой другой отрасли российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Ситуация усугубилась в 2020 году. На фоне пандемии коронавируса нарушилась логистика производства и поставок компонентов микроэлектроники российским вендорам из-за рубежа.

Критическую роль в ценообразовании сыграло очередное ослабление рубля. Падение рубля к доллару на 20% ведет к удорожанию высокотехнологического оборудования для российских заказчиков и физических лиц минимум на 5%-10%.

С учетом того, что курс евро с начала 2020 года вырос к рублю на 30%, расходы российских компаний на закупки электронных начинок выросли как минимум на 25%-30%.

Дефицита электронной техники в России ждать не приходится. Сегодня очень серьезные позиции на рынке занимают зарубежные производители.

А российские вендоры, которых можно пересчитать по пальцам, фактически скромно влияют на него, однако их роль очень важна в реализации федеральных и региональных проектах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 20−50% могут вырасти цены на электронику отечественного производства. Об этом рассказали «Известиям» в российских компаниях.

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