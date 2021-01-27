Иркутск, , 13:13 — REGNUM В России продолжается сбор лучших технических решений для рекультивации территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в рамках реализации национального проекта «Экология». Как сообщает сегодня пресс-служба правительства иркутской области, распоряжением российского правительства ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпорации «Росатом») назначено исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат». Заказчик работ — ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор».

»Перед нами стоит непростая задача — привести в безопасное состояние загрязненную огромным количеством промышленных отходов территорию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Несомненно, для этого необходимы самые современные, эффективные и безопасные технологии.

Ключевыми участниками выбора технологий являются Сибирское отделение Российской академии наук и Росприроднадзор», — пояснил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината необходимо рекультивировать опасное скопление ядовитых отходов, которые в любое время могут попасть в Байкал.

По результатам обследования территории площадки ОАО «БЦБК» установлено 45 объектов, содержащих отходы производства и потребления предприятия. Наибольшую опасность для экологии озера Байкал представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами. Значительный вред окружающей среде наносят и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений.

По предварительным данным объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до около 238 тыс. куб. метров. Основные задачи рекультивации территории комбината: исключение попадания загрязнителей в озеро Байкал, очистка надшламовых вод и щелокосодержащих стоков, переработка накопленных в картах полигонов отходов с получением техногрунта или почвогрунта.

В 2021 году будут проведены сбор и анализ данных, предложений и проектных решений, разработанных для БЦБК ранее; сформирована концепция ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Солзанский», территории занятой ЦОС, полигоне «Бабхинский»; проведен комплекс инженерных изысканий и необходимых обследований; будет разработана проектная документация рекультивации площадки комбината.

Для оперативного сопровождения работ решено создать геопортал. На данном ресурсе будут отражены все объекты, подлежащие ликвидации в рамках мероприятий, реализуемых на территории БЦБК в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

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