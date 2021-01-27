Архангельск, , 13:13 — REGNUM Власти Архангельска собираются провести переговоры с ТГК-2 об увеличении финансирования модернизации городской системы теплоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Архангельская ТЭЦ Sasha Krotov

Только за январь на Архангельской ТЭЦ произошло две аварии: 13 января вышла из строя одна из турбин, а вчера вечером из-за дефекта на сетях на территории ТЭЦ пришлось выключить два из трех насосов.

«Две аварии за столь непродолжительное время — это свидетельство того, что ТГК-2 нужно пересматривать свою программу модернизации АТЭЦ и теплосетей Архангельска. Вместе с правительством области администрация города будет настаивать на увеличении доли инвестпрограммы для Архангельска», — заявил градоначальник Дмитрий Морев.

По данным городских властей, степень износа сетей теплоснабжения в Архангельске — 65%. Инвестиционная программа ТГК-2 рассчитана на период с 2014 по 2023 годы, ее объем —10,1 млрд. рублей. Но только 1,5 млрд. рублей за 10 лет причитается Архангельску, а боле 85% средств программы идет на модернизацию теплоснабжения Северодвинска.