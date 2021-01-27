Москва, , 13:17 — REGNUM По итогам 2020 года российские дилеры японской компании Suzuki реализовали 7961 автомобиль, что на 3% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Самой продаваемой новой моделью марки Suzuki в прошлом году стал компактный кроссовер Vitara. Его приобрели 5455 российских автолюбителей. Это на 2,4% меньше, чем в предшествующем году.

На втором месте в списке самых популярных моделей японского автопроизводителя находится внедорожник Suzuki Jimny. Этот автомобиль дилеры продали в количестве 1287 экземпляров — в 2,3 раза выше показателя годичной давности. Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает кроссовер Suzuki SX4. Его приобрели 1219 российских автолюбителей. Здесь падение продаж составило 23%.

Гендиректор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта подводя итоги прошедшего года сообщил, что в нынешнем году компания не будет сбавлять темпы продаж и продолжит укреплять позиции на российском авторынке.

Ранее на заводе Suzuki в Индии стартовало производство модели Jimny. Этот автомобиль будет продаваться на авторынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

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