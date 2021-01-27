Москва, , 12:49 — REGNUM Решение о снятии ограничений на работу в ночное время в отношении баров, ресторанов и других заведений Москвы дают им возможность восстановления. Об этом ИА REGNUM сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Артём Далевич.

«Снимая очередные ограничения, правительство Москвы снова показало пример оперативного реагирования на изменение эпидемиологической ситуации. На фоне позитивной динамики столичные власти принимают все необходимые в такой ситуации решения для максимально быстрого и эффективного восстановления экономики. В данном случае возможность восстановления получат рестораны и клубы, дополнительно зарабатывая в ночное время. Безусловно, превентивные меры безопасности уже успели стать частью жизни каждого человека, и мы искренне надеемся, что их соблюдение при условии снятия ограничений позволит избежать нового всплеска заболеваемости», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому разрешается работа с 23:00 до 6:00 баров, ресторанов, предприятий общественного питания, ночных клубов, караоке и других заведений. Мэр пояснил, что решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации в столице.