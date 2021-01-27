Киев, , 12:46 — REGNUM Резкий рост госдолга Украины — это «прямой путь в никуда», заявил сегодня, 27 января, украинский экономист Александр Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 90,26 млрд долларов. По данным минфина страны, за 2020 год госдолг Украины вырос на 5,89 млрд долларов (на 7%).

Гончаров напоминает, что рост госдолга происходит при падении украинской экономики к концу 2020 года на 4,4%, по самым скромным оценкам.

«Это очень похоже на период премьерства Яценюка и президентства Порошенко, когда украинские власти привлекали деньги просто отовсюду, чтобы каким-то образом заткнуть «дыры» в бюджете, не проводя никаких реформаторских мероприятий в экономике и на национальных рынках капитала», — констатирует специалист.

Далее он задается вопросом, на сколько в нынешних коронакризисных условиях Украина еще нарастить свой внешний и внутренний госдолг при сохранении безопасной ситуации, чтобы страна «не попала в полную зависимость от иностранных финансовых стервятников».

«Кто-либо из «Слуг народа» вообще знает математику и сознает, что наращивание долговой нагрузки без роста реальных доходов граждан рано или поздно приведет к социальному взрыву? Рынок ведь очень нервно реагирует на долговые проблемы страны. Поэтому нельзя давать наркоману наркотик, когда у него «ломка» — точно так нельзя лечить финансово-экономический кризис только новыми кредитам», — заявил экономист.

Резюмируя, Гончаров отмечает, что если Украина будет продолжать увеличивать долги и надувать этот долговой или кредитный «пузырь», то рано или поздно он все равно лопнет.