Липецк, , 12:40 — REGNUM Липецкая область может стать пилотным регионом, где Сбербанк начнёт внедрять новый продукт по финансированию индивидуального жилищного строительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, перспективы сотрудничества обсудили участники встречи, которую 27 января провёл глава региона Игорь Артамонов.

Вице-президент ПАО «Сбербанк» презентовал липецким строительным компаниям новый кредитный продукт для юридических лиц. Концепция включает комплекс предложений — от проектного финансирования до льготного ипотечного кредитования. Рассматривается возможность использования эскроу-счетов.

«Мы поддержали инициативу наших партнёров из Сбербанка по реализации в Липецкой области проекта по финансированию ИЖС. У нас есть подходящие участки, в том числе с инфраструктурой. Если посмотреть на данные по вводу жилья в регионе, то видно, что большая часть — это частные дома. Для нас предложенная идея интересная и перспективная. Будем обсуждать», — прокомментировал Игорь Артамонов.

В настоящее время прорабатываются ключевые вопросы пилотного продукта. Представители Сбербанка посетили перспективные строительные площадки и приняли решение рассмотреть возможность включения Липецкой в пилотный проект.