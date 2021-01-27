Липецк, 27 января 2021, 12:40 — REGNUM Липецкая область может стать пилотным регионом, где Сбербанк начнёт внедрять новый продукт по финансированию индивидуального жилищного строительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, перспективы сотрудничества обсудили участники встречи, которую 27 января провёл глава региона Игорь Артамонов.
Вице-президент ПАО «Сбербанк» презентовал липецким строительным компаниям новый кредитный продукт для юридических лиц. Концепция включает комплекс предложений — от проектного финансирования до льготного ипотечного кредитования. Рассматривается возможность использования эскроу-счетов.
В настоящее время прорабатываются ключевые вопросы пилотного продукта. Представители Сбербанка посетили перспективные строительные площадки и приняли решение рассмотреть возможность включения Липецкой в пилотный проект.