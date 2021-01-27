Коркино, Челябинская область, , 12:35 — REGNUM В Коркино Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ухода руководства одной из фирм от налогов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Им вменили сокрытие денег или имущества, из которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Следователи считают, что в 2019 — 2020 годах руководящие лица зная о вынесенных решениях о взыскании и недоимки по налогам и и о выставлении инкассовых поручения о бесспорном взыскании и перечисление 9 млн рублей в бюджет в виде налогов осуществляли расчёты через расчётные счета третьих лиц. Всего их было выполнено на более 18 млн рублей.

Сейчас следователи выясняют круг возможных подозреваемых. Также ведомство намерено принять меры по уплате предприятием налогов в бюджет.