Барнаул, , 12:24 — REGNUM Власти Алтайского края заявили о перевыполнении целевого показателя национального проекта по вводу жилья в 2020 году. Как пояснил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв, вместо 800 тысяч квадратных метров было построено 826 тысяч квадратных метров, что на 9% больше, чем в 2019 году.

«Из них многоквартирные дома — 485,8 тысячи квадратных метров (14% к уровню 2019 года), индивидуальное жилищное строительство — 340,6 тысячи квадратных метров (2% к уровню 2019 года)», — пояснил чиновник.

Было отмечено, что в последние три года в крае фиксируется стабильная положительная динамика по достижению целевых показателей по вводу жилья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин известил, что в Алтайском крае инициатива с введением льготной ипотеки значительно подстегнула не только первичный рынок жилья.

Несмотря на эпидемию коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, квартир на «вторичке в Барнауле» почти ничего не осталось. По его словам, это произошло, в первую очередь, из-за дешёвой ипотеки.

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