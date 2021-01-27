Москва, , 12:21 — REGNUM Правительство России дало поручение Минтрансу РФ подписать соглашение о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии в российских портах. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, Минтрансу РФ поручено провести переговоры по данной теме с белорусской стороной. По достижении договорённости, министерство подпишет от имени правительства РФ указанное соглашение. При этом в проект, текст которого приводится в приложении №1, разрешается вносить изменения, которые не имеют принципиального характера.

В приложениях к проекту соглашения также указаны точные параметры — номенклатура нефтепродуктов и объёмы по месяцам.