Вена, , 12:14 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы на фоне уменьшающейся собственной добычи газа в Евросоюзе. Об этом 27 января заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле на конференции European Gas Virtual.

«Мы убеждены, что как минимум одна треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу «Северный поток — 2». Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что на фоне снижающегося в Европе производства газа на внутреннем рынке, ЕС будут необходимы дополнительные объемы газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден считает проект «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы».