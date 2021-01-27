Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM С конвейера предприятия Nissan в Санкт-Петербурге сошла 450-тысячная машина. Об этом 27 января сообщает пресс-служба компании.

Юбилейным автомобилем стала модель Nissan X-Trail, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Этот автомобиль имеет топовую комплектацию LE Top. Стоит модель 2 354 000 рублей.

Под капотом X-Trail функционирует бензиновый мотор рабочим объёмом 2,5 л и мощностью 171 л. с. Агрегатируется движок с модернизированным вариатором CVT X-Tronic.

Внутри юбилейного автомобиля установлены кресла с комбинированной отделкой кофейного цвета. Снаружи авто выделяется адаптивными светодиодными фарами. Также машина имеет опцию дистанционного запуска мотора, электрический привод багажной двери с системой «свободные руки», а также интеллектуальную систему остановки перед препятствием. Кроме того, автопроизводители оснастили модель электрообогревом рулевого колеса, кресел, зеркал и переднего стекла.

Ранее компания Nissan представила автокемпер на основе электрокара e-NV200 EV. На этой машине можно отправляться в зимние путешествия. Авто получило увеличенный дорожный просвет, а «обута» модель во внедорожные шины.

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