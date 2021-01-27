Москва, , 12:09 — REGNUM В 2021 году в России будет применяться повышенное авансирование государственных контрактов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, организации, которые принимают участие в государственных закупках, смогут получать аванс в размере половины цены контракта. Алогичная мера действовала в 2020 году.

Отмечается, что данное правило распространяется на госконтракты, которые получают финансирование как из федерального, так и из региональных бюджетов.

Ранее, до введения данной меры, аванс мог составлять 30% от общего размера контракта.