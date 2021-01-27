Москва, , 11:58 — REGNUM Электроника российского производства может подорожать до 50% из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем, об этом сообщили в опрошенных «Известиями» компаниях.

«Многие продукты дорожают на 20−30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — отметил технический директор российской компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев.

Он уточнил, что больше всего ощущается нехватка микрочипов управления дисплеями, но также она распространяется на чипсеты, микрочипы для камер и модули NFC.

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Кроме того, российские разработчики и производители электроники сталкиваются с задержками в поставках комплектующих. В таком случае компании очень часто получают контрафактные компоненты и рискуют качеством своей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, цены производителей промышленных товаров в России в декабре 2020 года выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3,6%. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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