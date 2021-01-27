Новосибирск, , 11:57 — REGNUM Желание правительства РФ оказать поддержку населению в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса в виде реализации государственной программы по льготному ипотечному кредитованию приобретения жилья было истолковано правильно не всеми. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«И строительная отрасль, которая и ранее при внедрении любой подобной программы стремилась поднять цены на новое жильё, в данный момент особо активно этим воспользовалась. Цены по разным регионам возросли на новостройки от 5 до 15%. Это существенный рост. Ипотечные ставки, снизившись на вторичном рынке жилья до 8,1% и на первичном рынке до 5,9%, при официальном уровне инфляции 4,91% показывают минимальную реальную стоимость таких кредитов — 1−3%. Если учесть, что реальный уровень инфляции несколько выше, то можно смело говорить, что такая государственная программа даёт отрицательную кредитную ставку. Это и объясняет, почему население настолько активизировалось в покупке жилья, рассматривая его как канал сохранения и инвестирования собственных свободных денежных средств, используя их как первоначальный взнос», — отметила эксперт.

По мнению Татьяны Гениберг, при таких размахах реализации программы руководство страны и Банк России достаточно скоро примут решение о сворачивании масштабности проекта и переходе к точечной работе программы как в отношении отдельных регионов, так и групп населения, действительно нуждающихся в подобной помощи.

Кандидат экономических наук Татьяна Гениберг «Следует отметить, что вслед за снижением ипотечных ставок многие банки снизили ставки и по потребительским кредитам. И таких предложений на банковском рынке достаточно много. Если ранее потребительские кредиты выдавались на срок до 3 лет, то теперь эти сроки возрастают до 7 лет. К чему это приведёт? Мы уже это проходили. Приведёт это к продолжающемуся росту закредитованности населения, увеличению доли просроченной задолженности, банкротству физических лиц. Финансовая грамотность населения в России ещё оставляет желать лучшего. И население к пропаганде таких знаний относится осторожно, с подозрением на кроющийся обман. Россиянам хочется пожелать разумно относиться к предоставляемым широким возможностям кредитования, повышению заинтересованности в финансовых знаниях и осторожной финансовой стратегии».

Отметим, что в России объёмы выдачи ипотечных кредитов по итогам 2020 года достигли 4,3 трлн рублей.