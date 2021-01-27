Москва, , 11:51 — REGNUM Биткоин не стоит выбирать с целью сохранения сбережений в долгосрочной перспективе, так как это высокорисковый актив, спекулятивная валюта, которая, с одной стороны, может привести к значительному росту инвестиций, а с другой — к утрате всех вложенных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Биткоин, как и любая другая криптовалюта, не регулируется государством, поэтому все операции с ним максимально непрозрачны и неподконтрольны ни одной денежно-валютной системе, — сказала Кошелева. — В подобных условиях, конечно, возможно использование валюты в нелегальном поле. Но подобные же риски есть, например, и при операциях с наличными. Это все не значит, что биткоин должен быть запрещен на государственном уровне. В качестве решения должны быть созданы специальные системы и процедуры, которые смогут контролировать и проверять операции с криптовалютой. Например, мы видим, что биткоин уже был введен в использование платежными системами PayPal, Robinhood, Cash App».

Как пояснила Кошелева, государство должно предложить ряд мер, которые позволят минимизировать риск теневых операций, при этом сама криптовалюта останется неподконтрольной ни одному институту, и ее стоимость также будет зависеть от интереса инвесторов на рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что идеальным инструментом для финансирования нелегальной деятельности по-прежнему является доллар, а вовсе не биткоин.

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