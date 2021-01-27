Пермь, , 11:49 — REGNUM По итогам исполнения бюджета за 2020 год государственный долг Пермского края составил 40,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным минфина региона, привлеченные в течение 2020 года в бюджет заемные средства послужили источником для замещения выпадающих доходов бюджета и обеспечения расходов на ликвидацию последствий распространения COVID-19. Без учета указанного дополнительного заимствования госдолг составил бы порядка 24 млрд рублей (менее первоначально запланированного на 2020 год объема).

Добавим, на 1 января 2019 года сумма долга составляла 18,4 млрд рублей, на 1 января 2020 года — 18,022 млрд рублей (10 млрд рублей — кредиты кредитных организаций, более 8 млрд рублей — кредиты из федерального бюджета).

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