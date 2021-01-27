Москва, , 11:47 — REGNUM В настоящее время главными вызовами для развития сельскохозяйственной отрасли России становятся инновации и устойчивость, которые требуют стабильной деловой среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Так она прокомментировала новость о том, что власти РФ удвоили экспортные пошлины на пшеницу.

«Изменение в торговой политике знаменуют собой крайнюю нестабильность аграрной политики: с год как была принята стратегия поддержки аграрного экспорта, и вот вводятся ограничения на такой экспорт, — посетовала эксперт. — Это не позволяет сектору нормально развиваться, строить хотя бы среднесрочные программы развития. Сегодня главными вызовами развитию сектора становятся инновации и устойчивость, которые требуют стабильной деловой среды: нельзя инвестировать в инновации или в сохранение природных ресурсов, когда у вас такой короткий горизонт планирования».

Серова отметила, что нестабильность торгового регулирования плоха еще и по другой причине.

«На мировых рынках нельзя мелькать, на мировые рынки нужно выходить стабильно. Ниши на мировом рынке завоевываются долго, упорно и с большими затратами, — подчеркнула Серова. — Вводимые меры объясняют стремлением снизить цены на внутреннем рынке. Но, во-первых, уже давно доказано экспертами и стало общепринятой истиной, что цены на зерно практически никак не влияют на цены на хлеб, макароны и хлебобулочные изделия: доля зерна в конечной стоимости этих продуктов слишком мала. Здесь могут быть и фискальные мотивы, когда государство хочет получить доходы с высокоэффективного экспорта».

По мнению Серовой, важно понимать, что предлагаемые меры будут реализованы не за счет торговли, а за счет сельхозпроизводителей.

«В данном случае зернопроизводителей, что приведет к падению доходов отрасли и снижению темпов ее роста», — подытожила Серова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году пандемия коронавируса положительно повлияла на мировые цены на зерно.

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