Москва, , 11:47 — REGNUM Подорожание российской техники и электроники предсказуемо по причине задержек с импортными комплектующими, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Задержки с поставками чипов из Китая отмечаются по всему миру. В данном случае будет неизбежное влияние роста цен у «перекупов» и на «чёрном» рынке. Задержки сказываются и на удлинении производственного цикла по выпуску готовых изделий.

Любое производство ежемесячно производит расходы по выплате зарплаты работникам вне зависимости от задержек поставок комплектующих (задержки по зарплатам сейчас строго наказываются крупными штрафами).

Такие расходы переносятся на конечный продукт. При расчете минимальных затрат получается, что задержки с комплектующими могут сказаться на удорожании на 1−3 месяца от 8% до 34%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит полупроводниковых микросхем на мировом рынке может привести к росту цен на 20−30% на электронику российского производства (смартфоны, планшеты и др.).

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