Виталий Громадин, 27 января 2021, 12:32 — REGNUM На конец января нефтяные котировки формируются вблизи $56. Одной из причин повышения цен на черное золото стали сообщения о громких взрывах в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, всего через пару дней после того, как в королевстве заявили, что предотвратили атаку на город по воздуху. Ценовая конъюнктура в нефти традиционно чувствительна к любой напряженности на Ближнем Востоке. В то же время мы полагаем, что геополитические риски не смогут добавить существенную премию к текущей цене, так как на физическом рынке сырья сейчас всё ещё достаточно шаткое положение.

Нефть
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM

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В начале января Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи в феврале-марте на 1 млн барр. в сутки (655 тыс. барр. в сутки в среднем за первый квартал 2021 года). Позже Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном обзоре понизило прогноз по спросу на первый квартал 2021 года на 600 тыс. барр. в сутки из-за локдаунов. Однако сейчас появились риски ограничений в мобильности населения в Китае во время празднования Нового года в стране. Каникулы проходят с 11 по 17 февраля, но рост в транспортных перевозках начнется уже с 28 января и продлится следующие 40 дней.

Нефть. Эр-Рияд
Нефть. Эр-Рияд
Iana.ir

Текущая же статистика показывает, что объемы автомобильных перевозок в стране оказались меньше на 75% на неделе, закончившейся 22 января, по сравнению с аналогичными периодом перед праздниками в 2020 и 2019 гг., согласно агентству Bloomberg. Определенные надежды оказываются на спрос на дизельное топливо для отопления в морозную погоду и коммерческие перевозки грузовиками. По последним прогнозам, спрос на нефть в Китае в феврале будет меньше на 100−150 тыс. барр. в сутки по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Стоит отметить также сохраняющийся негативный фактор со стороны возвращения добычи в Ливии и Иране. Нефтяная добыча в Ливии достигла 1,25 млн барр. в сутки после ремонта на одном из основных трубопроводов. Национальная нефтяная компании Ливии рассчитывает на возвращение объемов добычи до уровня 1,7 млн барр. в сутки перед тем, как страна войдет в сделку ОПЕК+ и возьмет на себя определенные квоты. Согласно высказыванию иранского замминистра нефтяной отрасли, Иран уже начал наращивать добычу в ожидании позитивных переговоров с новой администрацией президента Байдена в США. До предсанкционного уровня добычи Иран может выйти через 2−3 месяца. Текущая добыча в Иране 2 млн барр. в сутки, а до санкций добывалось 3,8 млн барр. в сутки.

Добыча нефти
Добыча нефти

По сумме всех факторов ожидать продолжения ралли нефтяном рынке, скорее всего, не стоит. Вероятней всего, мы увидим сценарий, при котором цены на Brent будут сохраняться на достигнутых уровнях в районе $55 за баррель благодаря поддержке со стороны ОПЕК+. Принятое на последней встрече стран альянса решение о сохранении уровня добычи на достигнутом уровне в виду опасений осложнения эпидемиологической обстановки в мире уже оказало поддержку рынку, вселив в инвесторов некоторую уверенность. И в случае возникновения дисбаланса на рынке, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, скорее стоит ожидать сдержанной реакции игроков. В то же время на фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего распространения COVID-19 и возможного отсутствия консенсуса среди стран ОПЕК по распределению квот, вызванного определенными проблемами в экономике ряда стран-членов альянса (Ирак, Нигерия), потенциал роста цен на нефть также сейчас ограничен.