Пермь, , 11:36 — REGNUM Бюджет Пермского края за 2020 год исполнен с дефицитом в объеме 20,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Источниками покрытия дефицита послужили бюджетный кредит из федерального бюджета в размере 6,9 млрд рублей и кредиты коммерческих банков.

В 2020 году в краевой бюджет из всех источников поступило 155 млрд рублей (90,9% от годового плана по доходам). Расходы бюджета составили 175,1 млрд рублей, что на 21% превышает показатель 2019 года. В общем объеме расходов 139,2 млрд рублей — это средства региональной казны и 35,9 млрд рублей — федеральной.

Напомним, Заксобрание Пермского края в конце 2019 года приняло законопроект о бюджете, согласно которому доходы в 2020 году были заложены в размере 153 млрд рублей, а расходы — 163,5 млрд рублей. Дефицит планировался в размере 10,5 млрд рублей.

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