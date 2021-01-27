Пермь, , 11:24 — REGNUM В бюджет Пермского края в 2020 году из всех источников поступило 155 млрд рублей, что составляет 90,9% от годового плана по доходам, сообщает минфин региона.

Отмечено снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов — на 19,5% по сравнению с 2019 годом (или 24,5 млрд рублей). На этом фоне увеличился объем поступлений из федерального бюджета — 50,6 млрд рублей, что в 2,1 раза больше объема 2019 года.

За счет основного налогового источника доходов бюджета Пермского края — налога на прибыль организаций — в бюджет в 2020 году поступило 35,8 млрд рублей при планируемом объеме поступлений 59,6 млрд рублей. Это меньше к уровню 2019 года на 24,5 млрд рублей (на 40,7%).

На 5% увеличился второй по значимости источник доходов регионального бюджета — поступления от налога на доходы физических лиц. Доходы от него составили в 2020 году 33,8 млрд руб. (99,1% от плана). Поступление от акцизов на подакцизные товары сократилось на 0,7 млрд рублей (на 7%) от фактических поступлений 2019 года.

«Таким образом, план поступлений 2020 года исполнен на 92,9%. Сокращение обусловлено снижением реализации объемов подакцизной продукции в период ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с апреля по июнь 2020 года», — сказали в минфине Прикамья.

Напомним, в регионе с апреля 2020 года действует режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

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