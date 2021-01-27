Москва, , 11:24 — REGNUM Идеальным инструментом для финансирования нелегальной деятельности по-прежнему является доллар, а вовсе не биткоин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, финансовый аналитик Владислав Ратанов. Так он прокомментировал высказывание бывшего главы банка Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, который сказал, что биткоин может быть идеальным инструментом для финансирования противозаконных действий, так как криптовалюту можно перевести и «северокорейцам», и «революционерам».

»Идеальный инструмент для финансирования нелегальной деятельности — по-прежнему доллар, так как он ликвиден в любой стране мира, — сказал Ратанов. — Что же касается биткоина, то он — лишь часть нового финансового мира, в котором мы живем, и функции в теневом бизнесе он выполняет те же, что и любые другие валюты. Я считаю, что власти должны научиться взаимодействовать с новым финансовым инструментом, а не пытаться его запретить».

По мнению Ратанова, борьба с криптовалютами приведет лишь к большему сопротивлению среди энтузиастов, а также лишит государство дополнительного заработка с возможного обложения налогом этих активов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ратанов заявил, что анонимность биткоина действительно присутствовала в начале работы системы, но с годами федеральные органы безопасности научились отслеживать крупные транзакции, что помогало в задержании некоторых преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: Транзакции биткоина уже не анонимны и их можно отследить – аналитик

Читайте развитие сюжета: Эксперт предостерегла от хранения сбережений в биткоинах