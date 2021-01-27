Москва, , 11:28 — REGNUM За десять лет объём инвестиций в Новую Москву составляет около 2 трлн рублей. Об этом 27 января заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причем в эту сумму входят не только средства из городского и федерального бюджета, но и частные вложения. Причем именно на коммерческие инвестиции приходится большая часть финансовых потоков.

«На городской рубль приходится три рубля небюджетных. Но мы видим, как внебюджетная составляющая начинает уходить по отношению к бюджетному рублю. Из графика видно, что каждый год финансирование из небюджетных источников будет увеличиваться», — сказал Жидкин.

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