Новосибирск, , 11:19 — REGNUM Новосибирский арбитражный суд утвердил мировое соглашение по ходатайствам МУП «Энергия» и АО «Сибэко» (правопреемник — Сибирская генерирующая компания). По условиям соглашения, муниципалитет и СГК досрочно расторгают две концессии, которые были заключены в 2017 году сроком на шесть лет — на эксплуатацию теплосетевого хозяйства Новосибирска. Об этом редакции «Коммерсантъ — Сибирь» сообщили в суде.

Отмечается, что условия мирового соглашения пока не уточняются. Ранее сообщалось, что компания может выплатить 305 млн рублей компенсации, а мэрия возьмёт на себя обязательство вложить часть этих денег в теплосети.

Согласно данным концессионным соглашениям, мэрия передала «Сибэко» 21 котельную, теплосети микрорайонов Пашино и ОбьГЭС. Компания же должна была с 2018 по 2023 годы провести их модернизацию.