Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии новый корпус республиканского клинического онкологического диспансера планируется построить в рамках концессионного соглашения. Партнёром выступит государственная корпорация «Ростех», сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Расширение онкодиспансера предусмотрено в соглашении, подписанном генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым и главой Чувашии Олегом Николаевым. Региональные власти отмечают, что стоимость нового корпуса оценивается в 2,9 млрд рублей, государственная корпорация выступит в качестве концессионера.

Площадь многофункционального корпуса составит 8 тыс. кв. метров. В нём разместят производственный комплекс для изготовления радиоизотопных препаратов и медицинский комплекс с реабилитационным отделением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии при участии Ростеха в качестве концессионера планируют построить инфекционный корпус республиканской клинической больницы. Ожидается, что его возведут за три года, взяв за основу концепцию медицинского центра «Новомосковский», больше известного как «Коммунарка». Расходы оцениваются почти в 24 млрд рублей.

Напомним, вопрос строительства инфекционной больницы был поднят на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава Чувашии Олег Николаев констатировал, что в пандемию коронавируса на оказание медицинской помощи негативно повлияло отсутствие в республике инфекционной больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфекционную больницу в Чувашии построят за три года