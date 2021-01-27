Москва, , 11:12 — REGNUM По итогам 2020 года самым доходным автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России стала модель Hyundai Creta. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В прошлом году дилерам удалось продать 71 418 единиц Hyundai Creta на общую сумму 85,4 млрд рублей.

На втором месте по доходности среди SUV в России оказался кроссовер Toyota RAV4. Его предпочёл купить 35 451 человек. Сумма выручки с продаж этой модели составила 77,3 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan (33 061 ед.; 64,1 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились KIA Sportage (27 897 ед.; 47,7 млрд рублей) и Skoda Kodiaq (21 696 ед.; 42,78 млрд рублей).

В общей сложности в 2020 году в РФ было куплено новых SUV на сумму в 1,5 трлн рублей.

Напомним, в 2020 году продажи кроссоверов и внедорожников на российском вторичном рынке составили 1 265 809 единиц — на 10% больше, чем в 2019 году.

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