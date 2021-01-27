Черкесск, , 11:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет обновлен парк троллейбусов в городе Черкесске. Власти города намерены подать заявку на участие в конкурсе и приобрести десять машин автономного хода «Адмирал». До этого троллейбусный парк столицы региона не обновлялся десять лет, сообщили 27 января в пресс-службе главы и правительства региона.

«Сейчас в Черкесске на линии выходят 38 муниципальных автобусов и 28 троллейбусов. Их последнее обновление проводилось в 2010 году», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, власти региона намерены построить четыре газозаправочные станции и многотопливные автозаправочные станции для ускорения перевода пассажирского транспорта, коммунальной и спецтехники на природный газ. Мероприятия проводятся совместно с компанией «Газпром газоматорное топливо» в рамках программы Минэнерго РФ по развитию рынка газомоторного топлива.