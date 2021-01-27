Тюмень, , 11:07 — REGNUM В Тюменской области уже выполнен показатель 2021 года по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления строительством.

В целом программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области планируется выполнить с опережением на год и восемь месяцев.

Согласно программе на 2019−2023 гг в регионе подлежит расселению 147,29 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, или 378 многоквартирных домов, 3 712 жилых помещений, 8,97 тыс. граждан.

К 1 января 2021 года расселено 56,08 тыс. кв. м аварийного фонда, или 38% от общего объёма жилья, запланированного к расселению по программе. Показатель 2021 года уже выполнен. В этом году, согласно актуальным данным, всего планируется расселить 36 тыс. кв. м, или 1,9 тыс. граждан.