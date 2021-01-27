Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону приступили к строительству второго путепровода на улице Малиновского. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В настоящее время демонтаж аварийного путепровода продолжается. Параллельно с разбором моста строится новый объект. В ближайшие дни планируется установка опор, которые будут располагаться со стороны Таганрогского въезда. На выкупленных земельных участках разобрано два здания, уточнил начальник участка по реконструкции путепровода АО «Ростовавтомост» Андрей Стучилин.

Напомним, что в Ростове-на-Дону для удобства пассажиров в период закрытия аварийного моста на улице Малиновского синхронизировали движение автобусов и городской электрички.

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